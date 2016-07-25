Казахстанцы смогут 30 дней находиться в Бразилии без получения визы

Безвизовый режим для граждан Казахстана при поездках в Бразилию будет введен до начала Олимпийских игр в Рио. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

25 июля состоялось подписание соглашения между Правительством РК и Правительством Бразилии о взаимных безвизовых поездках граждан, которое позволит казахстанцам находиться в Бразилии без виз до 30 дней.

Для граждан Бразилии, приехавшим в Казахстан, будет действовать аналогичная безвизовая система.