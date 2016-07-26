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Казахстанские спасатели пришли на помощь трем туристам

26 июля, 2016 — 14:36 Главные новости

Казахстанские спасатели пришли на помощь трем туристам

Сотрудниками республиканского оперативно-спасательного отряда была оказана помощь в поиске двух норвежских туристов, которые потерялись в районе Медвежьего ущелья близ Алматы.

Как сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, «25 июля в 18:05 в Бостандыкском районе силами Республиканского оперативно-спасательного отряда найдены 2 человека граждане Норвегии, которые в 16:15 заблудились и потерялись в Медвежьем ущелье».

В тот же день спасатели помогли девушке 1994 года рождения, которая оказалась посреди реки Прохладная из-за размытия моста.

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