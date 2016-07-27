В Алматы горело здание Фонда Кунаева

Сегодня утром в Алматы произошел пожар в историческом здании 1860 года постройки, в котором размещается «Международный фонд Д.А.Кунаева».

Как сообщила официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова, сигнал о возгорании кровли здания поступил в 7 час.49 мин. Прибывшие на место происшествия подразделения пожарной службы произвели эвакуацию материальных ценностей и приступили к ликвидации пожара.

В 9 час.10 мин. огонь был локализован, а в 9 час. 26 мин – ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.