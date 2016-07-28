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Шесть человек погибли в результате аварии в Костанайской области

28 июля, 2016 — 13:37 Главные новости

Шесть человек погибли в результате аварии в Костанайской области

27 июля на 391-м километре автодороги «Екатеринбург –Алматы» в Костанайской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов, около 18 часов произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса «Челябинск – Житикара» и грузового автомобиля. Среди погибших – двое граждан России, трое граждан Казахстана, личность одного погибшего устанавливается.

По официальным данным, госпитализировано 8 человек (пятеро граждан РФ и трое граждане РК); оказана медицинская помощь 23 человекам (11 граждан РФ, 1 гражданин Таджикистана и 11 граждан РК).

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