Чиновник акимата Астаны задержан при получении взятки
29 июля, 2016 — 14:36 Главные новости
Чиновник акимата Астаны задержан при получении взятки
Глава управления пассажирского транспорта Астаны задержан с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения.
Как сообщает пресс-служба департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане, Едил Сулейменов был задержан при получении от предпринимателей двух взяток на общую сумму 2,1 миллиона тенге.
Чиновником было получено 1,5 миллиона тенге за подписание акта выполненных работ по установке «лежачих полицейских» и в тот же день Сулейменов получил еще 600 тысяч тенге за акты выполненных работ по покраске остановочных павильонов.
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