В ВКО в результате урагана подтоплены частные дома

В Восточно-Казахстанской области в результате сильного ветра и обильных осадков произошло подтопление некоторых частных домов.

Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, за день выпало более 60 мм осадков, из-за чего произошло подтопление дождевыми водами в Аягозе 24-х подворьев частных жилых домов, в Усть-Каменогорске – 1 частного жилого дома, в селе Герасимовка – 1 подворья частного жилого дома. Сильным ветром, достигавшим скорости 18-23 м/с, повалены деревья, от которых повреждены автомобили.

В акимате Усть-Каменогорска создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.