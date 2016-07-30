В ВКО в результате урагана подтоплены частные дома
30 июля, 2016 — 14:02 Главные новости
В ВКО в результате урагана подтоплены частные дома
В Восточно-Казахстанской области в результате сильного ветра и обильных осадков произошло подтопление некоторых частных домов.
Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, за день выпало более 60 мм осадков, из-за чего произошло подтопление дождевыми водами в Аягозе 24-х подворьев частных жилых домов, в Усть-Каменогорске – 1 частного жилого дома, в селе Герасимовка – 1 подворья частного жилого дома. Сильным ветром, достигавшим скорости 18-23 м/с, повалены деревья, от которых повреждены автомобили.
В акимате Усть-Каменогорска создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.
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