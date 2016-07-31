Утренняя пробежка Карима Масимова опубликована в Instagram

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов опубликовал на своей странице в Instagram видео утренней пробежки, которую совершил сегодня в центральном парке Астаны.

Видео содержит подпись «Лучшее начало дня». На видеосъемке запечатлена привычная для премьера спортивная пробежка.

Как известно, Карим Масимов старается уделять время спортивным занятиям даже в плотном рабочем графике. 15 июля этого года было опубликовано видео, где запечатлено как премьер совершает пробежку в Монголии. Тогда Масимов прибыл в страну для участия в саммите стран Европы и Азии.