Утренняя пробежка Карима Масимова опубликована в Instagram
31 июля, 2016 — 13:21 Главные новости
Утренняя пробежка Карима Масимова опубликована в Instagram
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов опубликовал на своей странице в Instagram видео утренней пробежки, которую совершил сегодня в центральном парке Астаны.
Видео содержит подпись «Лучшее начало дня». На видеосъемке запечатлена привычная для премьера спортивная пробежка.
Как известно, Карим Масимов старается уделять время спортивным занятиям даже в плотном рабочем графике. 15 июля этого года было опубликовано видео, где запечатлено как премьер совершает пробежку в Монголии. Тогда Масимов прибыл в страну для участия в саммите стран Европы и Азии.
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