Казахстанские спортсмены проходят повторные допинг-тесты
01 августа, 2016 — 13:31 Главные новости
Казахстанские спортсмены проходят повторные допинг-тесты
Казахстанские спортсмены, прибывшие в Рио для участия в Олимпийских Играх, проходят повторную процедуру допингового тестирования.
Как сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета РК, «для получения объективных результатов, пробы, взятые во время данных тестов направлены в независимую, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в городе Дрезден (Германия)».
Процедуру дополнительного допингового тестирования пройдут все 104 казахстанских спортсмена, которые выступят в 26 видах спорта.
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