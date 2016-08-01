Казахстанские спортсмены проходят повторные допинг-тесты

Казахстанские спортсмены, прибывшие в Рио для участия в Олимпийских Играх, проходят повторную процедуру допингового тестирования.

Как сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета РК, «для получения объективных результатов, пробы, взятые во время данных тестов направлены в независимую, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в городе Дрезден (Германия)».

Процедуру дополнительного допингового тестирования пройдут все 104 казахстанских спортсмена, которые выступят в 26 видах спорта.