 

Новости

Казахстанские спортсмены проходят повторные допинг-тесты

01 августа, 2016 — 13:31 Главные новости

Казахстанские спортсмены проходят повторные допинг-тесты

Казахстанские спортсмены, прибывшие в Рио для участия в Олимпийских Играх, проходят повторную процедуру допингового тестирования.

Как сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета РК, «для получения объективных результатов, пробы, взятые во время данных тестов направлены в независимую, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в городе Дрезден (Германия)».

Процедуру дополнительного допингового тестирования пройдут все 104 казахстанских спортсмена, которые выступят в 26 видах спорта.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя leron.dzhonson1
leron.dzhonson1
Нас мониторили давно
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Доходы от рекламы Фэсбук...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Посетители WikiLeaks преб...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Twitter удалил вкладку Di...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В сотрудничестве с ЦРУ по...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Азии представлен Samsun...
0 комментариев
Аватар пользователя leron.dzhonson1
leron.dzhonson1
Загадочные данные
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Полковник Олег Климентьев...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.