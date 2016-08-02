В Алматы объявлен конкурс проектов обустройства трамвайного депо
02 августа, 2016 — 16:18 Главные новости
В Алматы объявлен конкурс проектов обустройства трамвайного депо
Вопросом обустройства территории бывшего трамвайного депо занимаются городские власти Алматы. Как сообщила пресс-служба акима Алматы, объявлен конкурс проектов, в котором могут принять участие архитекторы, дизайнеры, творческие мастерские и даже студенты смежных вузов.
«Цель конкурса - выявление лучших концептуальных идей и эскизных проектов по обустройству территории бывшего трамвайного депо в соответствии с принципами урбанистики - доступность территории для горожан, соответствие архитектурно-ландшафтному облику окружающей территории и, главное, – место для творческого общения», - говорится в официальном сообщении.
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