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В Алматы объявлен конкурс проектов обустройства трамвайного депо

02 августа, 2016 — 16:18 Главные новости

В Алматы объявлен конкурс проектов обустройства трамвайного депо

Вопросом обустройства территории бывшего трамвайного депо занимаются городские власти Алматы. Как сообщила пресс-служба акима Алматы, объявлен конкурс проектов, в котором могут принять участие архитекторы, дизайнеры, творческие мастерские и даже студенты смежных вузов.

«Цель конкурса - выявление лучших концептуальных идей и эскизных проектов по обустройству территории бывшего трамвайного депо в соответствии с принципами урбанистики - доступность территории для горожан, соответствие архитектурно-ландшафтному облику окружающей территории и, главное, – место для творческого общения», - говорится в официальном сообщении.

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