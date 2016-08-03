18-летняя Жулдыз Ерманова вернулась домой
03 августа, 2016 — 17:33 Главные новости
18-летняя Жулдыз Ерманова вернулась домой
Полиция Алматы нашла живой и невредимой объявленную ранее пропавшей 18-летнюю девушку. Как сообщила пресс-служба ДВД Алматы, заявление о пропаже девушки 1998 года рождения в полицию поступило 2 августа.
Для проведения розыскных мероприятий была создана следственно-оперативная группа, в результате проведенных действий девушка была найдена.
По некоторой информации, девушку пытались похитить с целью получения согласия на брак. В настоящее время 18-летнюю Жулдыз Ерманову допрашивают обо всех обстоятельствах ее исчезновения.
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