 

Новости

18-летняя Жулдыз Ерманова вернулась домой

03 августа, 2016 — 17:33 Главные новости

18-летняя Жулдыз Ерманова вернулась домой

Полиция Алматы нашла живой и невредимой объявленную ранее пропавшей 18-летнюю девушку. Как сообщила пресс-служба ДВД Алматы, заявление о пропаже девушки 1998 года рождения в полицию поступило 2 августа.

Для проведения розыскных мероприятий была создана следственно-оперативная группа, в результате проведенных действий девушка была найдена.

По некоторой информации, девушку пытались похитить с целью получения согласия на брак. В настоящее время 18-летнюю Жулдыз Ерманову допрашивают обо всех обстоятельствах ее исчезновения.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Начат сбор средств для пр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Раскрыты новые подробност...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Особенности покрытий для...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Торговые ведомства США ос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Rolls-Royce официально по...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователи мобильной ве...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
К концу года в Москве поя...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Индонезии охранника рес...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.