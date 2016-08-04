В Алматы проводятся антитеррористические учения
04 августа, 2016 — 17:36 Главные новости
В Алматы проводятся антитеррористические учения
Сегодня в Алматы проводятся плановые антитеррористические учения «Тамыз-Антитеррор-2016» в условиях объектов «Универсиады 2017». Как сообщила пресс-служба департамента внутренних дел города, целью учений, которые проводятся Алматинским городским штабом по борьбе с терроризмом является «отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объектах, уязвимых в террористическом отношении».
В учениях задействована специальная техника и личный состав силовых структур. «Гостей и жителей города Алматы просим не поддаваться панике и проявлять понимание», - сказано в официальном сообщении.
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