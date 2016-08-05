Курс тенге повысился до 348,92 за доллар США
05 августа, 2016 — 13:20 Главные новости
Курс тенге повысился до 348,92 за доллар США
5 августа утренние торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились на показателе 348,92 тенге за доллар США,
Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, объем утренних торгов 5 августа составил 51,2 млн долларов США, что на 12,05 млн долларов США меньше, чем днем раньше. В результате сессии было заключено 100 сделок. За сутки национальная валюта по отношению к доллару США укрепилась на 3,14 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,49 тенге за юань, объем торгов — 200 тыс. юаней.
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