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Президент Назарбаев прибыл в Турцию для проведения переговоров

06 августа, 2016 — 13:41 Главные новости

Президент Назарбаев прибыл в Турцию для проведения переговоров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Анкару с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава страны проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Глава государства прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Президентом Турции Р.Эрдоганом», - сказано в официальном сообщении Ранеее пресс-служба сообщала о запланированной поездке президента РК в Турцию.

В программе визита – переговоры по расширению двустороннего сотрудничества во всех сферах. В частности, главы государств обсудят деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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