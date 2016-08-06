Президент Назарбаев прибыл в Турцию для проведения переговоров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Анкару с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава страны проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Глава государства прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Президентом Турции Р.Эрдоганом», - сказано в официальном сообщении Ранеее пресс-служба сообщала о запланированной поездке президента РК в Турцию.

В программе визита – переговоры по расширению двустороннего сотрудничества во всех сферах. В частности, главы государств обсудят деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств.