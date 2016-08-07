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Казахстанские дзюдоисты завоевали первые награды на Олимпийских Играх

07 августа, 2016 — 13:48 Главные новости

Казахстанские дзюдоисты завоевали первые награды на Олимпийских Играх

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские дзюдоисты Елдос Сметов и Отгонцэцэг Галбадрах завоевали серебряную и бронзовую медали.

Елдос Сметов, выступающий в категории до 60 килограммов, провел схватку с Бесланом Мудрановым. В дополнительное время был определен победитель, которым стал российский спортсмен.

В женском первенстве дзюдоистка из Монголии Отгонцэцэг Галбадрах, которая получила гражданство РК, выиграла бронзу в весе до 48 килограммов, оказавшись сильнее кубинской спортсменки Местре Альварес

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