Казахстанские дзюдоисты завоевали первые награды на Олимпийских Играх
07 августа, 2016 — 13:48 Главные новости
Казахстанские дзюдоисты завоевали первые награды на Олимпийских Играх
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские дзюдоисты Елдос Сметов и Отгонцэцэг Галбадрах завоевали серебряную и бронзовую медали.
Елдос Сметов, выступающий в категории до 60 килограммов, провел схватку с Бесланом Мудрановым. В дополнительное время был определен победитель, которым стал российский спортсмен.
В женском первенстве дзюдоистка из Монголии Отгонцэцэг Галбадрах, которая получила гражданство РК, выиграла бронзу в весе до 48 килограммов, оказавшись сильнее кубинской спортсменки Местре Альварес
Теги: Олимпийские игры, дзюдо
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