Казахстанские дзюдоисты завоевали первые награды на Олимпийских Играх

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские дзюдоисты Елдос Сметов и Отгонцэцэг Галбадрах завоевали серебряную и бронзовую медали.

Елдос Сметов, выступающий в категории до 60 килограммов, провел схватку с Бесланом Мудрановым. В дополнительное время был определен победитель, которым стал российский спортсмен.

В женском первенстве дзюдоистка из Монголии Отгонцэцэг Галбадрах, которая получила гражданство РК, выиграла бронзу в весе до 48 килограммов, оказавшись сильнее кубинской спортсменки Местре Альварес