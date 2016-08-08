Прокуратура заблокирует 10 групп ВКонтакте и Instagram

Прокуратура Кокшетау по результатам проведенного мониторинга социальных сетей в разрезе распространения контента, содержащего противоправную информацию, обнаружила несколько зарубежных СМИ, пропагандирующих суицидальное поведение.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Акмолинской области, «мониторингом установлено более 10 групп, созданных в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан».

Соответствующие заявления направлены в Кокшетауский городской суд о признании информации интернет-ресурсов незаконной и о прекращении ее распространения на территории Республики Казахстан.