Прокуратура заблокирует 10 групп ВКонтакте и Instagram
Прокуратура заблокирует 10 групп ВКонтакте и Instagram
Прокуратура Кокшетау по результатам проведенного мониторинга социальных сетей в разрезе распространения контента, содержащего противоправную информацию, обнаружила несколько зарубежных СМИ, пропагандирующих суицидальное поведение.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Акмолинской области, «мониторингом установлено более 10 групп, созданных в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан».
Соответствующие заявления направлены в Кокшетауский городской суд о признании информации интернет-ресурсов незаконной и о прекращении ее распространения на территории Республики Казахстан.
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