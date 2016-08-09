Более миллиона казахстанцев имеют просроченные кредиты
09 августа, 2016 — 14:09 Главные новости
Более миллиона казахстанцев имеют просроченные кредиты
Более 64% проблемных заемщиков в Казахстане скрываются от банков-кредиторов. Об этом ходе обсуждения поправок к Закону «О коллекторской деятельности» сказал директор департамента методологии финансового рынка Нацбанка РК Нурлан Абдрахманов.
Согласно озвученной информации, только 23% являются добросовестными заемщиками, более 1 млн заемщиков имеют просроченную задолженность свыше 90 дней.
Нурлан Абдрахманов также подчеркнул важность четкого определения круга субъектов, которые могут взаимодействовать с физическим лицом-заемщиком.
Теги: коллекторы, заемщики
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