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Более миллиона казахстанцев имеют просроченные кредиты

09 августа, 2016 — 14:09 Главные новости

Более миллиона казахстанцев имеют просроченные кредиты

Более 64% проблемных заемщиков в Казахстане скрываются от банков-кредиторов. Об этом ходе обсуждения поправок к Закону «О коллекторской деятельности» сказал директор департамента методологии финансового рынка Нацбанка РК Нурлан Абдрахманов.

Согласно озвученной информации, только 23% являются добросовестными заемщиками, более 1 млн заемщиков имеют просроченную задолженность свыше 90 дней.

Нурлан Абдрахманов также подчеркнул важность четкого определения круга субъектов, которые могут взаимодействовать с физическим лицом-заемщиком.

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