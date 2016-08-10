В Казахстане могут внедрить налогообложение покупок через ресурсы Apple и Google
В Казахстане могут внедрить налогообложение покупок через ресурсы Apple и Google
Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана намерено ввести налогообложение платежных операций через ресурсы Apple и Google.
10 августа на состоявшейся пресс-конференции глава КГД Даулет Ергожин сообщил, что объем торговых операций посредством платформ Apple и Google оценивается десятками миллионов долларов, поэтому, государство должно получать отчисления в виде налогов с этих операций.
«Мы еще в этом году в рамках внесения изменений в законодательство планируем осенью… все-таки, вопрос поднимать в части налаживания системы уплаты налоговых платежей за электронные операции, связанные с Apple и Google», - сказал г-н Ергожин.
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