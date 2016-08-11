Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете

По итогам 5 дней Олимпийских игр в Рио-де-жанейро сборная Казахстана занимает 11 место в общем медальном зачете. Накануне казахстанскими спортсменами были завоеваны две золотые и одна серебряная медали.

Дмитрий Баландин стал первым в истории Казахстана пловцом, завоевавшим олимпийское золото. Он выиграл дистанцию в плавании на 200 метров брассом.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной принес тяжелоатлет Ниджат Рахимов, установивший новый мировой рекорд в своей весовой категории.

Тяжелоатлетка Жазира Жаппаркуль в пятый день соревнований завоевала олимпийское серебро.