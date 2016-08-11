Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете
11 августа, 2016 — 11:17 Главные новости
Сборная Казахстана занимает 11-е место в медальном зачете
По итогам 5 дней Олимпийских игр в Рио-де-жанейро сборная Казахстана занимает 11 место в общем медальном зачете. Накануне казахстанскими спортсменами были завоеваны две золотые и одна серебряная медали.
Дмитрий Баландин стал первым в истории Казахстана пловцом, завоевавшим олимпийское золото. Он выиграл дистанцию в плавании на 200 метров брассом.
Еще одну золотую медаль в копилку сборной принес тяжелоатлет Ниджат Рахимов, установивший новый мировой рекорд в своей весовой категории.
Тяжелоатлетка Жазира Жаппаркуль в пятый день соревнований завоевала олимпийское серебро.
Теги: Олимпийские игры, Казахстан
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