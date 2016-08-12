В Казахстане сохранится жаркая погода
12 августа, 2016 — 14:16 Главные новости
В Казахстане сохранится жаркая погода
Государственная метеослужба «Казгидромет» сообщила о том, что в ближайшие несколько дней в Казахстане будет стоять жаркая погода, в западных регионах столбик термометра поднимется до +37..41 градуса.
Согласно информации синоптиков, в выходные дни антициклон будет способствовать сохранению жаркой и сухой погоды, на большей территории температура достигнет +30..36 градусов.
«По-прежнему очень жарко, в большинстве областей республики дневная температура ожидается плюс 30..36 градусов, на западе сильная жара плюс 37-41ºС, что выше климатических значений на 4-8ºС», - сказано в сообщении метеослужбы.
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