В четвертьфинале Алимханулы встретится с бывшим казахстанским боксером

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вышел в четвертьфинал олимпийского первенства, одержав победу у алжирца Ильяса Аббади.

Очередым соперником Алимханулы станет воспитанник казахстанской школы бокса, а ныне гражданин Азербайджана Камрана Шахсуварлы.

В 2013 году он принял гражданство Азербайджана, а уже на следующий год стал чемпионом страны.

Комментируя будущий поединок, Жинибек Алимханулы сказал: «Я воспитанник казахской школы бокса и хочу продемонстрировать всему миру, наш бокс». Казахстанский спортсмен выступает в весовой категории до 75 килограммов.