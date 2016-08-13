В четвертьфинале Алимханулы встретится с бывшим казахстанским боксером
13 августа, 2016 — 12:58 Главные новости
В четвертьфинале Алимханулы встретится с бывшим казахстанским боксером
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вышел в четвертьфинал олимпийского первенства, одержав победу у алжирца Ильяса Аббади.
Очередым соперником Алимханулы станет воспитанник казахстанской школы бокса, а ныне гражданин Азербайджана Камрана Шахсуварлы.
В 2013 году он принял гражданство Азербайджана, а уже на следующий год стал чемпионом страны.
Комментируя будущий поединок, Жинибек Алимханулы сказал: «Я воспитанник казахской школы бокса и хочу продемонстрировать всему миру, наш бокс». Казахстанский спортсмен выступает в весовой категории до 75 килограммов.
Теги: Олимпийские игры, Бокс
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