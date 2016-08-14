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На рынке Алматы горели строительные материалы

14 августа, 2016 — 13:13 Главные новости

На рынке Алматы горели строительные материалы

На рынке «Уш коныр» в Алматы произошел крупный пожар, - об этом сегодня сообщила представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Согласно официальной информации, сообщение о пожаре поступило в 08 час. 14 августа. Уже в 08 час. 07 мин.на место происшествия прибыли пожарные расчеты, обнаружив горящие древесные строительные материалы. В 08 час. 27 мин. огонь был локализован, а в 09 час.10 мин. - возгорание было ликвидировано.

По оценкам специалистов, огнем было охвачено 400 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте устанавливаются причины пожара.

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