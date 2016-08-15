Карим Масимов побывал на реконструкции участка реки Каргалы

В ходе рабочего визита в Алматы премьер-министр Казахстана Карим Масимов осмотрел, как идут работы по реконструкции русла реки Каргалы в Наурызбайском районе. Как известно, в 2015 году на этом участке произошел сход селевого потока, поэтому, значение работ по реконструкции является приоритетным в регионе.

На сегодняшний день там проводятся работы по укреплению береговой части реки Каргалы бетоном. По словам акима Наурызбайского района Алматы Сайрана Сайфеденова, работы будут завершены к октябрю 2016 года.