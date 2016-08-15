Карим Масимов побывал на реконструкции участка реки Каргалы
15 августа, 2016 — 16:23 Главные новости
Карим Масимов побывал на реконструкции участка реки Каргалы
В ходе рабочего визита в Алматы премьер-министр Казахстана Карим Масимов осмотрел, как идут работы по реконструкции русла реки Каргалы в Наурызбайском районе. Как известно, в 2015 году на этом участке произошел сход селевого потока, поэтому, значение работ по реконструкции является приоритетным в регионе.
На сегодняшний день там проводятся работы по укреплению береговой части реки Каргалы бетоном. По словам акима Наурызбайского района Алматы Сайрана Сайфеденова, работы будут завершены к октябрю 2016 года.
Теги: премьер-министр, Масимов
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