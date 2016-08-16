 

Новости

4 сентября в Астане состоится ежегодный благотворительный марафон

16 августа, 2016 — 15:30 Главные новости

4 сентября в Астане состоится ежегодный благотворительный марафон

В ежегодном благотворительном марафоне Astana Marathon, который пройдет 4 сентября, примут участие почти 5000 бегунов из 12 стран. Среди участников будет известный немецкий марафонец Стефан Шлетт.

В связи со спортивным мероприятием в этот день в Астане будет перекрыто автомобильное движение на улицах: Орынбор, проспектам Республики, Туран, Сейфуллина, Абылай хана и других.

Ранее премьер-министр Казахстана Карим Масимов на своей странице в Twitter анонсировал участие в забеге членов Правительства РК.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
СМИ опубликовали «утку» о...
0 комментариев
Аватар пользователя leron.dzhonson12
leron.dzhonson12
Работа, замешанная на обм...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Галактики «зеленый гороше...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Модные тенденции сада-201...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Chrome станет «индикаторо...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Во «ВКонтакте» можно было...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Москве совершили налет...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Gmail теперь можно отме...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.