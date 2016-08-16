4 сентября в Астане состоится ежегодный благотворительный марафон
16 августа, 2016 — 15:30 Главные новости
4 сентября в Астане состоится ежегодный благотворительный марафон
В ежегодном благотворительном марафоне Astana Marathon, который пройдет 4 сентября, примут участие почти 5000 бегунов из 12 стран. Среди участников будет известный немецкий марафонец Стефан Шлетт.
В связи со спортивным мероприятием в этот день в Астане будет перекрыто автомобильное движение на улицах: Орынбор, проспектам Республики, Туран, Сейфуллина, Абылай хана и других.
Ранее премьер-министр Казахстана Карим Масимов на своей странице в Twitter анонсировал участие в забеге членов Правительства РК.
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