 

Новости

В Караганде задержаны полицейские, подозреваемые в получении взяток

17 августа, 2016 — 14:50 Главные новости

В Караганде задержаны полицейские, подозреваемые в получении взяток

Троих полицейских из Караганды подозревают в получении взяток с водителей большегрузных автомобилей за проезд без досмотра и проверки документов на заградительном посту «Сокур» при выезде на автотрассу «Екатеринбург-Алматы».

Как сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области, капитан и двое старшин дорожно-патрульной службы в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

В отношении полицейских, которые по предварительным данным, в день собирали более 200 тысяч тенге в виде незаконного вознаграждения, проводится досудебное расследование.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Интернет-пираты Европы об...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Министра Швеции обвинили...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft обвинила Google...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Dropbox получил интеграци...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google Now будут продвига...
0 комментариев
Аватар пользователя Ann
Ann
Обзор акустики SVEN MS-80...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Gmail облегчили отписку...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Ростлеком» заблокировал...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.