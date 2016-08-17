В Караганде задержаны полицейские, подозреваемые в получении взяток

Троих полицейских из Караганды подозревают в получении взяток с водителей большегрузных автомобилей за проезд без досмотра и проверки документов на заградительном посту «Сокур» при выезде на автотрассу «Екатеринбург-Алматы».

Как сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области, капитан и двое старшин дорожно-патрульной службы в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

В отношении полицейских, которые по предварительным данным, в день собирали более 200 тысяч тенге в виде незаконного вознаграждения, проводится досудебное расследование.