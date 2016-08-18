Боксер Данияр Елеусинов завоевал олимпийское золото
18 августа, 2016 — 12:19 Главные новости
Боксер Данияр Елеусинов завоевал олимпийское золото
Шрам на лбу, полученный казахстанским боксером Данияром Елеусиновым в бою против француза Сулеймана Сиссоко, станет памятью о победе на Олимпиаде 2016 года для спортсмена. Об этом он заявил в интервью сразу же по окончанию победного боя.
Перед финалом спортсмену наложили два шва, чтобы тот мог встретиться с узбекистанским боксером Шахрамом Гиясовым. Марат Елеусинов, главный тренер и отец олимпийского чемпиона, подчеркнул, что главной задачей было не дать противнику попасть в сечку.
Данияр Елеусинов поблагодарил всех болельщиков за горячую поддержку.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий