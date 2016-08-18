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Боксер Данияр Елеусинов завоевал олимпийское золото

18 августа, 2016 — 12:19 Главные новости

Боксер Данияр Елеусинов завоевал олимпийское золото

Шрам на лбу, полученный казахстанским боксером Данияром Елеусиновым в бою против француза Сулеймана Сиссоко, станет памятью о победе на Олимпиаде 2016 года для спортсмена. Об этом он заявил в интервью сразу же по окончанию победного боя.

Перед финалом спортсмену наложили два шва, чтобы тот мог встретиться с узбекистанским боксером Шахрамом Гиясовым. Марат Елеусинов, главный тренер и отец олимпийского чемпиона, подчеркнул, что главной задачей было не дать противнику попасть в сечку.

Данияр Елеусинов поблагодарил всех болельщиков за горячую поддержку.

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