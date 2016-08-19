С поборами в школах будут бороться через общественность
19 августа, 2016 — 14:23 Главные новости
С поборами в школах будут бороться через общественность
Аким Астаны Асет Исекешев намерен бороться с поборами в столичных школах с помощью общественности. Об этом он заявил в своем выступлении на конференции педагогических работников, которая традиционно состоялась незадолго до начала нового учебного года.
Он отметил, что в социальных сетях жители Астаны нередко высказывают нарекания в вопросе школьных взносов на те или иные цели.
«Хотел бы отметить, что горожане все эти нарекания могут направлять мне… Я лично буду держать это вопрос на особом контроле и принимать необходимые меры в отношении ответственных лиц», - сказал г-н Исекешев.
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