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С поборами в школах будут бороться через общественность

19 августа, 2016 — 14:23 Главные новости

С поборами в школах будут бороться через общественность

Аким Астаны Асет Исекешев намерен бороться с поборами в столичных школах с помощью общественности. Об этом он заявил в своем выступлении на конференции педагогических работников, которая традиционно состоялась незадолго до начала нового учебного года.

Он отметил, что в социальных сетях жители Астаны нередко высказывают нарекания в вопросе школьных взносов на те или иные цели.
«Хотел бы отметить, что горожане все эти нарекания могут направлять мне… Я лично буду держать это вопрос на особом контроле и принимать необходимые меры в отношении ответственных лиц», - сказал г-н Исекешев.

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