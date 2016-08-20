Дарига Шакимова завоевала бронзовую олимпийскую медаль

Очередную медаль в копилку олимпийской сборной Казахстана принесла Дарига Шакимова.

В четвертьфинале по боксу в категории до 75 кг с марокканкой Хадиджи Марди казахстанская спортсменка одержала победу и вышла в полуфинал, где встретилась с американской спортсменкой Кларессой Шилдс. Действующая чемпионка мира оказалась сильнее 27-летней Дариги Шакимовой, и судьи единогласно признали победу американки.

Бронзовая медаль, завоеванная Даригой, стала 17-й по счету, завоеванной казахстанскими олимпийцами.