Дарига Шакимова завоевала бронзовую олимпийскую медаль
20 августа, 2016 — 12:25 Горячая новость
Дарига Шакимова завоевала бронзовую олимпийскую медаль
Очередную медаль в копилку олимпийской сборной Казахстана принесла Дарига Шакимова.
В четвертьфинале по боксу в категории до 75 кг с марокканкой Хадиджи Марди казахстанская спортсменка одержала победу и вышла в полуфинал, где встретилась с американской спортсменкой Кларессой Шилдс. Действующая чемпионка мира оказалась сильнее 27-летней Дариги Шакимовой, и судьи единогласно признали победу американки.
Бронзовая медаль, завоеванная Даригой, стала 17-й по счету, завоеванной казахстанскими олимпийцами.
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