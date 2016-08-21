В Алматы травмирован байкер после столкновения с Lexus

В ночь с 20 на 21 августа на пересечении улиц Толе би и Фурманова в Алматы произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Lexus.

По информации очевидцев, мотоциклист двигался по улице Фурманова и пересекал перекресток с Толе би на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершал поворот на запрещающий сигнал, в результате столкновения байкер получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus не пострадал. По неофициальной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

ДВД Алматы ведет работу по установлению всех обстоятельств ДТП.