В Алматы травмирован байкер после столкновения с Lexus
21 августа, 2016 — 13:07 Главные новости
В Алматы травмирован байкер после столкновения с Lexus
В ночь с 20 на 21 августа на пересечении улиц Толе би и Фурманова в Алматы произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Lexus.
По информации очевидцев, мотоциклист двигался по улице Фурманова и пересекал перекресток с Толе би на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершал поворот на запрещающий сигнал, в результате столкновения байкер получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus не пострадал. По неофициальной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.
ДВД Алматы ведет работу по установлению всех обстоятельств ДТП.
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