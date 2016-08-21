 

Новости

В Алматы травмирован байкер после столкновения с Lexus

21 августа, 2016 — 13:07 Главные новости

В Алматы травмирован байкер после столкновения с Lexus

В ночь с 20 на 21 августа на пересечении улиц Толе би и Фурманова в Алматы произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Lexus.

По информации очевидцев, мотоциклист двигался по улице Фурманова и пересекал перекресток с Толе би на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершал поворот на запрещающий сигнал, в результате столкновения байкер получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus не пострадал. По неофициальной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

ДВД Алматы ведет работу по установлению всех обстоятельств ДТП.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Арестовано около 700 моше...
0 комментариев
Аватар пользователя legahib
legahib
Роль кожных покровов в де...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Как сделать рекламную рас...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователям «Яндекса» п...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Messenger обновили для An...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Виртуальные магазины Wind...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Не смотря на спад поставо...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Twitter и Facebook теперь...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.