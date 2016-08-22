 

Новости

Курс доллара на фондовой бирже составил 338,66 тенге

22 августа, 2016 — 12:25 Главные новости

Курс доллара на фондовой бирже составил 338,66 тенге

Утренняя сессия 22 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась повышением курса национальной валюты. Средневзвешенный курс составил 338,66 тенге за доллар, что на 0,49 лучше результатов утренних торгов в пятницу, 19 августа.

На протяжении торговой сессии валютные колебания были в коридоре от 338 до 340 тенге за доллар. Было заключено 283 сделки на сумму $161,6 млн.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,75 тенге за юань (-0,3225 тенге), а объем торгов составил 400 тыс. юаней.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя leron.dzhonson1
leron.dzhonson1
По отработанному сценарию
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Китаец незаконно продавал...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Количество смайлов к сооб...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Поисковиком по умолчанию...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google проиграл суд жител...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Специальный сервис для ос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
RockYou продолжит занимат...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Стоит ли покупать протеин...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.