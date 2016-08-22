Курс доллара на фондовой бирже составил 338,66 тенге
22 августа, 2016 — 12:25 Главные новости
Курс доллара на фондовой бирже составил 338,66 тенге
Утренняя сессия 22 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась повышением курса национальной валюты. Средневзвешенный курс составил 338,66 тенге за доллар, что на 0,49 лучше результатов утренних торгов в пятницу, 19 августа.
На протяжении торговой сессии валютные колебания были в коридоре от 338 до 340 тенге за доллар. Было заключено 283 сделки на сумму $161,6 млн.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,75 тенге за юань (-0,3225 тенге), а объем торгов составил 400 тыс. юаней.
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