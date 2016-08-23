 

Новости

Более половины участников ЕНТ не прошли повторное тестирование

23 августа, 2016 — 14:20 Главные новости

Более половины участников ЕНТ не прошли повторное тестирование

Пресс-служба Министерства образования Казахстана сообщила результаты повторного тестирования для выпускников, которое состоялось 19-21 августа.

Участниками тестирования стали те, кто по уважительным причинам не смог участвовать в ЕНТ и те, кто не набрал пороговый балл.
Согласно данным Минобразования, в повторном тестировании приняли участие более 41 тысячи человек, из которых 56,9% так и не смогли его преодолеть, не набрав пороговый балл.

Абитуриенты, которые также принимали участие в тестировании, но не набрали пороговый балл, могут быть зачислены в высшее учебное заведение на платной основе с прохождением тестирования в конце семестра. При неудовлетворительном результате такой студент отчисляется из вуза.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Беспилотник-конструктор в...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Ученые видели «танцующие»...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Совет РФ одобрил закон о...
0 комментариев
Аватар пользователя isurak
isurak
Что вы знаете о сайте Сұр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Умный календарь» Timeful...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
За прошлый год выручка пр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Не смотря на спад поставо...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Липчанка Маргарита Свинцо...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.