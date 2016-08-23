Более половины участников ЕНТ не прошли повторное тестирование
Более половины участников ЕНТ не прошли повторное тестирование
Пресс-служба Министерства образования Казахстана сообщила результаты повторного тестирования для выпускников, которое состоялось 19-21 августа.
Участниками тестирования стали те, кто по уважительным причинам не смог участвовать в ЕНТ и те, кто не набрал пороговый балл.
Согласно данным Минобразования, в повторном тестировании приняли участие более 41 тысячи человек, из которых 56,9% так и не смогли его преодолеть, не набрав пороговый балл.
Абитуриенты, которые также принимали участие в тестировании, но не набрали пороговый балл, могут быть зачислены в высшее учебное заведение на платной основе с прохождением тестирования в конце семестра. При неудовлетворительном результате такой студент отчисляется из вуза.
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