Более половины участников ЕНТ не прошли повторное тестирование

Пресс-служба Министерства образования Казахстана сообщила результаты повторного тестирования для выпускников, которое состоялось 19-21 августа.

Участниками тестирования стали те, кто по уважительным причинам не смог участвовать в ЕНТ и те, кто не набрал пороговый балл.

Согласно данным Минобразования, в повторном тестировании приняли участие более 41 тысячи человек, из которых 56,9% так и не смогли его преодолеть, не набрав пороговый балл.

Абитуриенты, которые также принимали участие в тестировании, но не набрали пороговый балл, могут быть зачислены в высшее учебное заведение на платной основе с прохождением тестирования в конце семестра. При неудовлетворительном результате такой студент отчисляется из вуза.