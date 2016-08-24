В Алматы задержана Лилия Рах, подозреваемая в похищении человека
24 августа, 2016 — 14:18 Главные новости
В Алматы задержана Лилия Рах, подозреваемая в похищении человека
Лилия Рах, известная бизнесвумен, предприниматель, владелица модных магазнов арестована по подозрению в совершении похищения человека группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщила пресс-служба городского суда Алматы, Лилия Рах задержана сроком на 2 месяца. Она подозревается в том, что удерживала на съемной квартире 33-летнего гражданина Узбекистана.
«По подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека, в том числе и Лилия Рах. Досудебное расследование проводится по ст. 125 УК РК «Похищение человека», - говорится в сообщении ДВД Алматы.
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