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В Алматы задержана Лилия Рах, подозреваемая в похищении человека

24 августа, 2016 — 14:18 Главные новости

В Алматы задержана Лилия Рах, подозреваемая в похищении человека

Лилия Рах, известная бизнесвумен, предприниматель, владелица модных магазнов арестована по подозрению в совершении похищения человека группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила пресс-служба городского суда Алматы, Лилия Рах задержана сроком на 2 месяца. Она подозревается в том, что удерживала на съемной квартире 33-летнего гражданина Узбекистана.

«По подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека, в том числе и Лилия Рах. Досудебное расследование проводится по ст. 125 УК РК «Похищение человека», - говорится в сообщении ДВД Алматы.

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