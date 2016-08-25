526 школ в Казахстане нуждаются в капитальном ремонте
526 школ в Казахстане нуждаются в капитальном ремонте
По мнению вице-министра образования и науки Казахстана Эльмиры Суханбердиевой, система образования готова к началу нового учебного года.
На брифинге для журналистов г-жа Суханбердиева отметила, что капитальный и косметический ремонт был проведен не во всех учебных заведениях. Причиной этого стало нехватка финансирования, тем не менее, это не сказалось на уровне готовности школ к приему учеников.
Так, в 526 школах необходим капитальный ремонт, для 6600 школ требуется текущий ремонт.
Было отмечено, что ситуация с готовностью школ к учебному году находится на контроле у министра образования Ерлана Сагадиева. В свою очередь, администрации школ предоставляют информацию по полученным учебникам, продуктам питания и другим организационным вопросам.
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