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526 школ в Казахстане нуждаются в капитальном ремонте

25 августа, 2016 — 14:46 Главные новости

526 школ в Казахстане нуждаются в капитальном ремонте

По мнению вице-министра образования и науки Казахстана Эльмиры Суханбердиевой, система образования готова к началу нового учебного года.

На брифинге для журналистов г-жа Суханбердиева отметила, что капитальный и косметический ремонт был проведен не во всех учебных заведениях. Причиной этого стало нехватка финансирования, тем не менее, это не сказалось на уровне готовности школ к приему учеников.
Так, в 526 школах необходим капитальный ремонт, для 6600 школ требуется текущий ремонт.

Было отмечено, что ситуация с готовностью школ к учебному году находится на контроле у министра образования Ерлана Сагадиева. В свою очередь, администрации школ предоставляют информацию по полученным учебникам, продуктам питания и другим организационным вопросам.

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