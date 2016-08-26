 

Новости

Два месяца под домашним арестом для помощника прокурора Атырау

26 августа, 2016 — 14:43 Главные новости

Два месяца под домашним арестом для помощника прокурора Атырау

Помощник прокурора Атырау подозревается в совершении тяжких коррупционных правонарушениях. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана, суд принял решение об избрании меры пресечения для подозреваемой в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Согласно официальной информации, подозреваемая занимала должность помощника прокурора Атырауской области в управлении по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

В настоящее время женщина временно отстранена от занимаемой должности.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Где купить костюм Горка?
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Чистая прибыль Mail.Ru в...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Защищаем замок от взлома
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Система распознавания лиц...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Популярнейшим событием по...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Немецкие пользователи Red...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Спецслужбами США было взл...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google собирается запусти...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.