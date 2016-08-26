Два месяца под домашним арестом для помощника прокурора Атырау

Помощник прокурора Атырау подозревается в совершении тяжких коррупционных правонарушениях. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана, суд принял решение об избрании меры пресечения для подозреваемой в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Согласно официальной информации, подозреваемая занимала должность помощника прокурора Атырауской области в управлении по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

В настоящее время женщина временно отстранена от занимаемой должности.