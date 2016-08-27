Президент торжественно поздравил олимпийцев

В Астане состоялась торжественная церемония чествования казахстанских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тепло приветствовал спортсменов, отметив, что завоеванные 17 олимпийских медалей – лучшее достижение национального спорта за всю историю независимости РК. Он также подчеркнул, что Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит будут вознаграждены так же, как и «золотые» призеры Олимпиады.

В медальном зачете сборная команда Казахстана заняла 22-е место, трижды звучал гимн Казахстана в честь тех, кто завоевал «золото».