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Президент торжественно поздравил олимпийцев

27 августа, 2016 — 13:22 Главные новости

Президент торжественно поздравил олимпийцев

В Астане состоялась торжественная церемония чествования казахстанских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тепло приветствовал спортсменов, отметив, что завоеванные 17 олимпийских медалей – лучшее достижение национального спорта за всю историю независимости РК. Он также подчеркнул, что Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит будут вознаграждены так же, как и «золотые» призеры Олимпиады.

В медальном зачете сборная команда Казахстана заняла 22-е место, трижды звучал гимн Казахстана в честь тех, кто завоевал «золото».

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