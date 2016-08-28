Казахстанских шахтеров с профессиональным праздником поздравил премьер Масимов

Сегодня, 28 августа, в Казахстане отмечается День шахтера. С этим профессиональным праздником казахстанских шахтеров поздравил премьер-министр РК Карим Масимов.

На своей странице в Twitter премьер-министр поблагодарил за труд ныне работающих шахтеров и ветеранов труда. "Поздравляю работников и ветеранов труда с Днем шахтера!Спасибо за ваш труд", - цитируют сообщение ряд СМИ.

День шахтера традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Этот профессиональный праздник был учрежден в СССР, и до настоящего времени отмечается в ряде стран СНГ.