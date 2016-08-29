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Туристы из Казахстана уже сегодня могут вернуться из Грузии

29 августа, 2016 — 14:25 Главные новости

Туристы из Казахстана уже сегодня могут вернуться из Грузии

Третий день 140 казахстанских туристов не могут вылететь в Казахстан из грузинского аэропорта Батуми. По официальным данным авиакомпании, осуществляющей авиаперевозки, столь длительная задержка связана с техническими неисправностями самолета.

Глава авиакомпании Skybus Александр Белобородов заявил, что вылет казахстанцев планируется осуществить 29 августа, однако, заметил, что в этом процессе участвуют многие другие стороны, поэтому возможны корректировки в дате вылета.

В настоящее время туристы размещены в гостинице и обеспечены питанием.

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