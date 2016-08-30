Президент Назарбаев поздравил с Днем Конституции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции. Основной закон Казахстана, по словам Назарбаева, является гарантией соблюдения прав и свобод граждан страны, а также залогом успешного развития страны в целом.

В обращении говорится, что основные положения Конституции Казахстана перекликаются с патриотическим актом «Мәңгілік Ел».

День Конституции в Казахстане отмечается с 1995 года после проведенного общенационального референдума. С тех пор этот день объявлен праздничным и нерабочим.