 

Новости

Президент Назарбаев поздравил с Днем Конституции

30 августа, 2016 — 14:35 Главные новости

Президент Назарбаев поздравил с Днем Конституции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции. Основной закон Казахстана, по словам Назарбаева, является гарантией соблюдения прав и свобод граждан страны, а также залогом успешного развития страны в целом.

В обращении говорится, что основные положения Конституции Казахстана перекликаются с патриотическим актом «Мәңгілік Ел».

День Конституции в Казахстане отмечается с 1995 года после проведенного общенационального референдума. С тех пор этот день объявлен праздничным и нерабочим.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Электронный кошелек M-Pes...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Экологично, красиво, недо...
0 комментариев
Аватар пользователя Ann
Ann
8 ядер функциональности:...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple официально зарегист...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Китайские производители L...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Новосибирске создали ан...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
ФБР внесло в список наибо...
0 комментариев
Аватар пользователя herewego
herewego
Кто на самом деле волнует...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.