В Казахстане объявлен конкурс на создание национального бренда

Для повышения инвестиционной и туристической привлекательности в Казахстане будет создан национальный бренд. Этот символ должен наиболее точно отражать специфику национального менталитете, культурные и исторические традиции.

Старт конкурса на создание такого символа уже состоялся, о чем на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Для грамотного имиджевого продвижения страны образы, идеи и ассоциации, связанные с ней, должны быть кристаллизованы в креативной, оригинальной и запоминаемой символике», - говорится в сообщении.