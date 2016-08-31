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В Казахстане объявлен конкурс на создание национального бренда

31 августа, 2016 — 14:24 Главные новости

В Казахстане объявлен конкурс на создание национального бренда

Для повышения инвестиционной и туристической привлекательности в Казахстане будет создан национальный бренд. Этот символ должен наиболее точно отражать специфику национального менталитете, культурные и исторические традиции.

Старт конкурса на создание такого символа уже состоялся, о чем на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Для грамотного имиджевого продвижения страны образы, идеи и ассоциации, связанные с ней, должны быть кристаллизованы в креативной, оригинальной и запоминаемой символике», - говорится в сообщении.

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