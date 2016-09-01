Водитель ВАЗа сбил школьника и протаранил забор детского сада
01 сентября, 2016 — 15:04 Главные новости
Водитель ВАЗа сбил школьника и протаранил забор детского сада
1 сентября в Алматы водитель автомобиля ВАЗ, следуя по улице Латифа Хамиди, не справился с управлением и протаранил ограждение детского сада.
Как сообщила пресс-служба ДВД Алматы, в результате инцидента никто не пострадал. Однако, ряд СМИ опубликовали поступившую информацию о том, что перед тем, как врезаться в забор, водитель сбил школьника на пересечении улиц Андреевская и Джангильдина.
В настоящее время ученик 7-го класса находится в детской больнице №1, его мама прокомментировала инцидент: «У меня претензии к водителю, почему он не отвез ребенка в больницу, а поехал дальше».
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий