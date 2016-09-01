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Водитель ВАЗа сбил школьника и протаранил забор детского сада

01 сентября, 2016 — 15:04 Главные новости

Водитель ВАЗа сбил школьника и протаранил забор детского сада

1 сентября в Алматы водитель автомобиля ВАЗ, следуя по улице Латифа Хамиди, не справился с управлением и протаранил ограждение детского сада.

Как сообщила пресс-служба ДВД Алматы, в результате инцидента никто не пострадал. Однако, ряд СМИ опубликовали поступившую информацию о том, что перед тем, как врезаться в забор, водитель сбил школьника на пересечении улиц Андреевская и Джангильдина.

В настоящее время ученик 7-го класса находится в детской больнице №1, его мама прокомментировала инцидент: «У меня претензии к водителю, почему он не отвез ребенка в больницу, а поехал дальше».

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