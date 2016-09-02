В Казахстане можно сообщить о фактах терроризма по единому телефонному номеру

В Казахстане начала функционировать телефонная линия для граждан, которые могут сообщить информацию о терроризме. Об этом информирует официальный веб-сайт акимата Астаны.

В сообщении сказано, что единый номер 110 будет доступен для сообщений о любой информации, касающейся запланированной, предполагаемой или осуществленной террористической деятельности на территории Казахстана.

В перечне возможных информационных сообщений могут быть сведения о распространении материалов, пропагандирующих экстремизм, религиозную вражду или о призывах к таким действиям.