В Казахстане можно сообщить о фактах терроризма по единому телефонному номеру
02 сентября, 2016 — 13:38 Главные новости
В Казахстане можно сообщить о фактах терроризма по единому телефонному номеру
В Казахстане начала функционировать телефонная линия для граждан, которые могут сообщить информацию о терроризме. Об этом информирует официальный веб-сайт акимата Астаны.
В сообщении сказано, что единый номер 110 будет доступен для сообщений о любой информации, касающейся запланированной, предполагаемой или осуществленной террористической деятельности на территории Казахстана.
В перечне возможных информационных сообщений могут быть сведения о распространении материалов, пропагандирующих экстремизм, религиозную вражду или о призывах к таким действиям.
Теги: экстремизм, терроризм
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