Прожиточный минимум для казахстанцев составляет 23 тыс 588 тенге

В Казахстане возросла величина прожиточного минимума, достигнув 23 тыс 588 тенге. Этот показатель на 6,6% превысил прожиточный минимум июля текущего года и на 13,8% - августа минувшего года.

Как сообщила пресс-служба комитета по статистике, показатель основывается на минимальных нормах потребления основных продуктов питания.

По информации ведомства, удельный вес мяса и рыбы составляет 18,6%, овощей и фруктов – 15,8%, молока, яиц и масложировых продуктов – 15%, хлебобулочных изделий и круп – 8%, чая и специй – 2,6%.