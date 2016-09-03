Прожиточный минимум для казахстанцев составляет 23 тыс 588 тенге
03 сентября, 2016 — 13:10 Главные новости
Прожиточный минимум для казахстанцев составляет 23 тыс 588 тенге
В Казахстане возросла величина прожиточного минимума, достигнув 23 тыс 588 тенге. Этот показатель на 6,6% превысил прожиточный минимум июля текущего года и на 13,8% - августа минувшего года.
Как сообщила пресс-служба комитета по статистике, показатель основывается на минимальных нормах потребления основных продуктов питания.
По информации ведомства, удельный вес мяса и рыбы составляет 18,6%, овощей и фруктов – 15,8%, молока, яиц и масложировых продуктов – 15%, хлебобулочных изделий и круп – 8%, чая и специй – 2,6%.
Теги: статистика, прожиточный минимум
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