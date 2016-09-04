В Астане проходит благотворительный марафон

Сегодня в столице Казахстана проходит благотворительный "Астана Марафон", направленный на популяризацию здорового образа жизни и сбор средств для ряда благотворительных фондов.

Марафон в Казахстане проводится с 2009 года, и на этот раз в нем приняли участие более 4,5 тысяч человек, в том числе спортсмены из 25 стран. Участвуют в благотворительном марафоне также известные в стране политические, спортивные и общественные деятели: премьер-министр Масимов, глава президентсткой администрации Джаксыбеков, а также олимпийские чемпионы и министр спорта Мухамедиулы.

Участники забега, по желанию, могут пробежать 10 км, марафонскую дистанцию 42,2 км или полумарафон.