Задержан глава «Хоргос» при получении $1 млн взятки
05 сентября, 2016 — 19:03 Главные новости
Задержан глава «Хоргос» при получении $1 млн взятки
Президент международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Василий Ни задержан при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 миллион долларов США.
Как сообщила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, взятку задержанный требовал через посредника для положительного решения вопроса о предоставлении тендера на строительство гостиничного комплекса на территории центра.
Центр «Хоргос» расположен на территории приграничных территорий Казахстана и Китая. Такой вид международного сотрудничества является новаторским в экономике.
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