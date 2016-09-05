Задержан глава «Хоргос» при получении $1 млн взятки

Президент международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Василий Ни задержан при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 миллион долларов США.

Как сообщила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, взятку задержанный требовал через посредника для положительного решения вопроса о предоставлении тендера на строительство гостиничного комплекса на территории центра.

Центр «Хоргос» расположен на территории приграничных территорий Казахстана и Китая. Такой вид международного сотрудничества является новаторским в экономике.