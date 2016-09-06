Стоимость проекта ЭКСПО-2017 сократилась на 131 млрд. тенге

В Казахстане будет проведена оптимизация расходов по масштабному проекту строительства выставочного комплекса для «Астана-ЭКСПО 2017».

Как сообщил руководитель проекта Ахметжан Есимов, экономический кризис обусловил необходимость пересмотра затратной части в смете на строительство объекта. В результате затраты сократились на сумму 131 млрд тенге.

На заседании общественного совета Есимов предположил, что к концу года эта сумма увеличится. Экономия коснется не только строительных работ, но и расходов на культурную программу. Напомним, что 3-месячная программа будет содержать 3000 мероприятий.