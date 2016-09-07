В Казахстане примут законодательные поправки противодействия терроризму
07 сентября, 2016 — 14:20 Главные новости
В Казахстане примут законодательные поправки противодействия терроризму
На сегодняшнем заседании нижней палаты парламента Казахстана принят в работу проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».
Презентация законопроекта запланирована на 8 сентября. Согласно изложенным в нем поправкам, ужесточаются нормы противодействия терроризму и экстремизму.
Принятие законопроекта является актуальным, учитывая, что до января 2017 года в Казахстане объявлен «желтый» уровень террористической опасности.
Теги: терроризм, законопроект
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