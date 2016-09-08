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Создана комиссия для расследования аварии вертолета Ми-8

08 сентября, 2016 — 14:29 Главные новости

Создана комиссия для расследования аварии вертолета Ми-8

По факту падения вертолета, принадлежащего авиакомпании «Евро Азия Эйр», возбуждено уголовное дело и создана специальная комиссия для расследования инцидента.

Как сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры, на борту находились 22 пассажира и члена экипажа. В результате падения пострадали 4 человека.

Напомним, что авария произошла в среду, 7 сентября, в Улытаусском районе на границе с Кызылординской областью. По информации прокуратуры, после падения вертолета Ми-8 произошло его возгорание.

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