Создана комиссия для расследования аварии вертолета Ми-8
08 сентября, 2016 — 14:29 Главные новости
Создана комиссия для расследования аварии вертолета Ми-8
По факту падения вертолета, принадлежащего авиакомпании «Евро Азия Эйр», возбуждено уголовное дело и создана специальная комиссия для расследования инцидента.
Как сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры, на борту находились 22 пассажира и члена экипажа. В результате падения пострадали 4 человека.
Напомним, что авария произошла в среду, 7 сентября, в Улытаусском районе на границе с Кызылординской областью. По информации прокуратуры, после падения вертолета Ми-8 произошло его возгорание.
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