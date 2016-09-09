В Алматы задержан за взятку чиновник департамента по экологии

Заместитель главы департамента по экологии Алматы министерства энергетики Казахстана подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме свыше 1 млн. тенге.

Как сообщила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, чиновник требовал взятку от физического лица за содействие в трудоустройстве. В настоящее время чиновник задержан и находится в изоляторе временного содержания ДВД Алматы. Проводится расследование данного инцидента.

Также стало известно о задержании заместителя руководителя управления государственных доходов по Кокшетау.