В Алматы задержан за взятку чиновник департамента по экологии
09 сентября, 2016 — 16:30 Главные новости
В Алматы задержан за взятку чиновник департамента по экологии
Заместитель главы департамента по экологии Алматы министерства энергетики Казахстана подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме свыше 1 млн. тенге.
Как сообщила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, чиновник требовал взятку от физического лица за содействие в трудоустройстве. В настоящее время чиновник задержан и находится в изоляторе временного содержания ДВД Алматы. Проводится расследование данного инцидента.
Также стало известно о задержании заместителя руководителя управления государственных доходов по Кокшетау.
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