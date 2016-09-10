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В Костанайской области чиновница подозревается в получении взяток

10 сентября, 2016 — 13:10 Главные новости

В Костанайской области чиновница подозревается в получении взяток

В Костанайской области в получении взятки подозревается экс-глава департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения и социального развития РК по Костанайской области.

Согласно информации, которую предоставила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, чиновница подозревается в регулярном получении незаконного денежного вознаграждения от предпринимателей, реализующих фармацевтическую продукцию.

По данным ведомства, подозреваемая получила порядка 400 тыс. тенге от предпринимателей и 150 тыс. тенге в виде премий, удержанных у работников департамента. Проводится досудебное расследование.

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