В Костанайской области чиновница подозревается в получении взяток
В Костанайской области чиновница подозревается в получении взяток
В Костанайской области в получении взятки подозревается экс-глава департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения и социального развития РК по Костанайской области.
Согласно информации, которую предоставила пресс-служба Национального бюро противодействия коррупции, чиновница подозревается в регулярном получении незаконного денежного вознаграждения от предпринимателей, реализующих фармацевтическую продукцию.
По данным ведомства, подозреваемая получила порядка 400 тыс. тенге от предпринимателей и 150 тыс. тенге в виде премий, удержанных у работников департамента. Проводится досудебное расследование.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий