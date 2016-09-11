Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром Казахстана

9 сентября 2016 года Указом Президента РК на должность премьер-министра назначен Бакытжан Сагинтаев. Назначение последовало за переходом Карима Масимова в комитет национальной безопасности Казахстана.

Ранее 53-летний Б.Сагинтаев занимал должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан. В средствах массовой информации появились биографические сведения о новом премьере, в части его профессиональной деятельности. В разные годы г-н Сагинтаев занимал должности акима Павлодарской области, министра регионального развития, экономического развития и торговли.