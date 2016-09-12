Президент Назарбаев совершил намаз в мечети «Хазрет Султан»

Сегодня в мечети «Хазрет Султан» прошел праздничный намаз по случаю праздника Курбан айта. Мечеть в Астане посетили многие мусульмане Казахстана.

Для совершения намаза столичную мечеть посетил президент РК Нурсултан Назарбаев. Президент обратился ко всем казахстанцам, призывая к единению и милосердию. По словам президента, «настоящий верующий тот, кто помогает другим, настоящий верующий тот, который считает равными все религии».

Курбан айт проходит с 12-го по 14-е сентября, но нерабочим является первый день праздника.