Президент Назарбаев совершил намаз в мечети «Хазрет Султан»
12 сентября, 2016 — 14:31 Главные новости
Президент Назарбаев совершил намаз в мечети «Хазрет Султан»
Сегодня в мечети «Хазрет Султан» прошел праздничный намаз по случаю праздника Курбан айта. Мечеть в Астане посетили многие мусульмане Казахстана.
Для совершения намаза столичную мечеть посетил президент РК Нурсултан Назарбаев. Президент обратился ко всем казахстанцам, призывая к единению и милосердию. По словам президента, «настоящий верующий тот, кто помогает другим, настоящий верующий тот, который считает равными все религии».
Курбан айт проходит с 12-го по 14-е сентября, но нерабочим является первый день праздника.
Теги: Президент, намаз, Курбан айт
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